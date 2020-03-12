Sirin Cyber предложит новый уровень кибербезопасности от Кенеса Ракишева

12.03.2020, 13:35, Новости дня

Sirin labs Кенеса Ракишева займется разработкой программного обеспечения, предназначенного для сферы кибербезопасности, под брендом Sirin Cyber

Создатель первого в мире криптосмартфона Sirin Labs принял решение направить основные свои силы на разработку программ, которые позволят обеспечить надлежащий уровень защищенности от любых посягательств преступного характера в так называемом виртуальном пространстве. Специально для осуществления деятельности нового направления на базе Sirin Labs образовалась компания Sirin Cyber, основными клиентами которой станут структуры и корпорации, связанные с правительством Израиля и других стран. Новый бренд будет выпускать специализированное программное обеспечение с характерными отличительными чертами.

Новая компания была создана Кенесом Ракишевым при сотрудничестве с сооснователем Sirin Labs и компаньоном по венчурному фонду Singulariteam Моше Хогегом, а также комиссаром полиции Израиля в отставке Давидом Коэном и генерал-майором в отставке Рони Ритманом, ранее возглавлявшим подразделение «Лахав 433».

Коэн и Ритман станут управляющими партнерами в новой компании. Они пустят в ход имеющийся многолетний опыт работы в сфере обеспечения национальной безопасности и кибербезопасности. Кенес Ракишев заявил, что он рад тому, что у него есть такие партнеры, а также отметил, что очень рассчитывает на их знания и умения.

Коэн ушел с занимаемой должности в мае 2011 года. Годом позже он стал председателем энергетической компании Cohen Development Gas & Oil. С данного поста Коэн ушел в 2015 году.

Ритман служил на руководящих должностях в израильской полиции более 30 лет. Пост главы подразделения «Лахав 433» он покинул весной позапрошлого года. Основными направлениями деятельности указанного подразделения являются борьба с международной и национальной преступностью, выявление и пресечение злодеяний коррупционной направленности, а также борьба с организованной преступностью на территории Израиля.

Как сообщает RBG (Russian Business Guide), Sirin Cyber будет представлять собой своего рода платформу для проектов, предприятий и инвестиций в области кибербезопасности, а также предоставит услуги и софтовые решения для клиентов из государственного и частного секторов не только в Израиле, но и за рубежом.

Говоря о создании Sirin Cyber, управляющий партнер Sirin Labs Кенес Ракишев заявил, что основой целью, преследуемой новым брендом, является объединение имеющихся наработок с опытом партнеров из израильских силовых структур для достижения лидерства в области кибербезопасности.

Стоит отметить, что так называемая предшественница Sirin Cyber Sirin Labs в конце 2018 года выпустила первый в мире блокчейн-смартфон Finney. Компания продолжит работать в сфере мобильных услуг. В скором времени будет презентовано новое мобильное устройство, предназначенное для предприятий. Кроме того, Finney предоставляет кошелек для цифровых валют.

Sirin Labs создали Моше Хогег и Кенес Ракишев в 2013 году. За первые пять лет работы компании удалось привлечь 255 миллионов долларов. В конце 2017 года состоялось первичное размещение монет (ICO).