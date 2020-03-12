 

Смартфоны Android дешевеют вдвое быстрее, чем iPhone

12.03.2020, 13:35, Новости дня

Специалисты провели анализ цен на новые смартфоны, указав что девайсы на платформе Android дешевеют существенно быстрее, чем американские модели iPhone.

Вместе с тем при исследовании рынка постарались детально рассмотреть обстановку с ценообразованием в течение двух лет с момента выхода техники в продажу. Таким образом, смартфоны на базе Android в течение данного периода обесцениваются в два раза больше, чем американские конкуренты.

Наиболее яркое отличие проявляется в стоимости смартфонов среднего сегмента, где уже  в первый год цена падает на 23,4%, а уже на второй год продаж стоимость еще снижается на 45,4 процента. Что касается американских смартфонов, то их удешевление происходит менее значимо.



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