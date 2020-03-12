Мнение: Как я в Москву понаехал…

12.03.2020, 13:30, Разное

Девять лет назад 11 марта Верховный Суд Татарстана оставил в силе решение Менделеевского районного суда об освобождении меня из колонии по УДО.

Это была пятница. Уже в субботу я уехал в Москву. Планировал, что на пару-тройку дней. Но так и не вернулся в Казань, остался в Москве…. Девять лет пролетели – как один миг…

На снимке: 11 марта 2010 года, после оглашения решения ВС РТ, фотография отсюда