 

Мнение: Как я в Москву понаехал…

12.03.2020, 13:30, Разное

Девять лет назад 11 марта Верховный Суд Татарстана оставил в силе решение Менделеевского районного суда об освобождении меня из колонии по УДО.

Это была пятница. Уже в субботу я уехал в Москву. Планировал, что на пару-тройку дней.  Но  так и не вернулся в Казань, остался в Москве…. Девять лет пролетели – как один миг…

На снимке: 11 марта 2010 года, после оглашения решения ВС РТ, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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