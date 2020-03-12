 

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с августа 2017 года

12.03.2020, 13:30, Новости дня

Индекс РТС впервые с августа 2017 года упал ниже 1000 пунктов, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 11.45 (мск) индекс РТС упал на 8,1% – до 997,93 пункта. В последний раз индекс находился ниже отметки в 1000 пунктов в июле 2017 года, передает ТАСС. 

Индекс Мосбиржи составляет 2366,4 пункта (–5,1%).

Одновременно с тем курс евро по отношению к рублю вырос на 2,3% и превысил 84 рубля впервые с февраля 2016 года. 

Ранее в четверг курс рубля в ходе торгов Московской биржи в четверг обвалился к доллару и евро. Доллар впервые с марта 2016 года поднялся выше отметки в 74 рубля на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавируса. 



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