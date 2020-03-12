Путин наградил Вексельберга орденом Александра Невского

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12.03.2020, 13:30, Новости дня

Президент Владимир Путин наградил председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга орденом Александра Невского, следует из информации на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, бизнесмен награжден за «большой вклад в работу по строительству современных аэропортовых комплексов». «Ренова» является стратегическим инвестором холдинга «Аэропорты регионов», в который входят международные аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород), Платов (Ростов-на-Дону), Елизово (Петропавловск-Камчатский) и Новый Уренгой, передает РИА «Новости».

Тем же указом орденом Александра Невского «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» награжден предприниматель Иван Саввиди.

Кроме того, вице-президент клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтинг», знаменитый в прошлом хоккеист Фил Эспозито награжден орденом Дружбы «за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами РФ и Канады».

Главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрию Аксюте и актеру Игорю Золотовицкому присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».



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