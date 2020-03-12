 

Лайсан Утяшева рассказала о смерти матери

12.03.2020, 13:30, Разное

Российская спортсменка Лайсан Утяшева поделилась с подписчиками информацией о смерти матери, которая умерла прямо у нее на руках. Родительница гимнастки скончалась 8 лет назад.
В своем микро-блоге Instagram Лайсан Утяшева разместила публикацию со старым снимком ее матери. Под постом гимнастка написала, что мама умерла в ночь на 12 марта в 2012 году, она покинула жизнь молодой, и случилось это довольно быстро.

Телеведущая пишет, что ей оказывается страшно не от незнания, что предпринимать далее, а от отрицания самого события, непринятия реальности. Она заявляет, что время не лечит и именно в эти дни ее «накрывает с головой». Спортсменка просит всех оберегать родных и не забывать говорить им о любви.

Подписчики отмечают, что Лайсан Утяшева очень похожа на родительницу. Также они написали много слов, чтобы поддержать своего кумира.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / В Казахстане врачи удалили опухоль у 7-летней девочки и заметили внутри человеческий зародыш

16.01 / СМИ сообщают о смерти на территории «Дома-2»: Умер оператор проекта

16.02 / Астроном предложил версию, что коронавирус прилетел на Землю на метеорите

05.03 / Скандалы: Судостроителя отпустили в свободное плавание

09.03 / Ученые рассказали о последствиях взрыва сверхновой звезды Бетельгейзе

28.12 / Блёданс поздравила Боярского с 70-летием откровенными снимками

06.03 / Мнение: Судьба правящей мафии

07.02 / Ученые развенчали 3 основных мифа о сне

24.04 / Мнение: Проституция

10.01 / Скончался экс-солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика