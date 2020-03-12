Лайсан Утяшева рассказала о смерти матери

12.03.2020, 13:30, Разное

Российская спортсменка Лайсан Утяшева поделилась с подписчиками информацией о смерти матери, которая умерла прямо у нее на руках. Родительница гимнастки скончалась 8 лет назад.

В своем микро-блоге Instagram Лайсан Утяшева разместила публикацию со старым снимком ее матери. Под постом гимнастка написала, что мама умерла в ночь на 12 марта в 2012 году, она покинула жизнь молодой, и случилось это довольно быстро.

Телеведущая пишет, что ей оказывается страшно не от незнания, что предпринимать далее, а от отрицания самого события, непринятия реальности. Она заявляет, что время не лечит и именно в эти дни ее «накрывает с головой». Спортсменка просит всех оберегать родных и не забывать говорить им о любви.

Подписчики отмечают, что Лайсан Утяшева очень похожа на родительницу. Также они написали много слов, чтобы поддержать своего кумира.