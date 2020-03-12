Создатель VR-устройств Magic Leap ищет новых инвесторов

12.03.2020, 13:30, Разное

В ближайшее время технологии дополненной реальности могут быть востребованными в медицине и промышленном секторе. Принимая такой прогноз во внимание, разработчик Magic Leap решил найти новых инвесторов.

В настоящий момент ведущими инвесторами Magic Leap являются Alibaba и Google, но интерес к фирме уже успели проявить и разные венчурные фонды. В настоящий момент стоимость активов компании составляет почти восемь миллиардов долларов. Ее гарнитура дополненной реальности продается за 2295 долларов, разработчик ныне намерен заинтересовать клиентов, которые работают в области медицины.

Сейчас руководители Magic Leap пригласили консультантов для изучения возможности продаж акций компании или поисков стратегических партнеров, желая получить за свои активы как минимум 10 миллиардов долларов. Проблема намеченной программы заключается в надобности найти инвестора, который сможет привлечь большую сумму денег на продолжительное время, так как прибыль технологии дополненной реальности станут приносить через несколько лет.

Magic Leap — стартап из США, занимающийся производством виртуальных аппаратов. Устройство способно накладывать трехмерные изображения на реальные объекты, проецируя цифровое изображение на органы зрения. Компания работает на рынке уже 10 лет, ее основателем является Рони Абовиц. Один из сотрудников фирмы — автор произведений в жанре научной фантастики Нил Стивенсон.