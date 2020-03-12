На представителя СНБО Украины напали националисты

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12.03.2020, 13:28, Новости дня

Националисты напали на советника секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергея Сивохо, когда он презентовал «Национальную платформу примирения и единства».

В начале презентации радикалы начали оскорблять Сивохо, называя его предателем, а президента Украины Владимира Зеленского называли клоуном, передает «Страна.ua».

После нескольких минут перепалки ведущий объявил о завершении мероприятия. Модератор попытался успокоить ситуацию, но ничего не вышло.

Радикально настроенные мужчины обступили Сивохо, прижали к стене и начали толкать к выходу, после чего советник главы СНБО упал.

Участница конференции Марина Черенкова рассказала, что планируется и дальше продвигать платформу. 

«Национальная платформа примирения и единства» – это проект офиса президента, который ведет Сергей Сивохо. Платформа должна стать площадкой для диалога между украинцами и жителями Донбасса. 

Предыдущую презентацию отменили из-за обострения ситуации в Донбассе. 

Ранее Сивохо призвал Киев «вернуть старикам пенсии», «компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному», «упростить порядок пересечения» линии соприкосновения в Донбассе, чтобы «ментально вернуть» жителей этого региона.



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