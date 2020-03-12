На представителя СНБО Украины напали националисты
12.03.2020, 13:28, Новости дня
Националисты напали на советника секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергея Сивохо, когда он презентовал «Национальную платформу примирения и единства».
В начале презентации радикалы начали оскорблять Сивохо, называя его предателем, а президента Украины Владимира Зеленского называли клоуном, передает «Страна.ua».
После нескольких минут перепалки ведущий объявил о завершении мероприятия. Модератор попытался успокоить ситуацию, но ничего не вышло.
Радикально настроенные мужчины обступили Сивохо, прижали к стене и начали толкать к выходу, после чего советник главы СНБО упал.
Участница конференции Марина Черенкова рассказала, что планируется и дальше продвигать платформу.
«Национальная платформа примирения и единства» – это проект офиса президента, который ведет Сергей Сивохо. Платформа должна стать площадкой для диалога между украинцами и жителями Донбасса.
Предыдущую презентацию отменили из-за обострения ситуации в Донбассе.
Ранее Сивохо призвал Киев «вернуть старикам пенсии», «компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному», «упростить порядок пересечения» линии соприкосновения в Донбассе, чтобы «ментально вернуть» жителей этого региона.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет