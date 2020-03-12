Вильфанд предсказал возврашение зимы

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12.03.2020, 13:28, Новости дня

На выходные Москву ждет резкое похолодание, метели и гололедица, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень интересная погода нас ждет. В субботу днем дождь, переходящий в снег, местами ветер с порывами до 17 м/с. Температура около полудня будет 4-6 градусов [тепла], затем она начнет понижаться, уже к вечеру она опустится до минус 6 градусов. В ночь на 15 марта уже будет снег, ветер порывистый, <…> будет также и метель», – сказал Вильфанд, передает ТАСС.

В воскресенье ночью столицу ждет 4-6 градусов ниже нуля, по области показатель опустится до минус 9 градусов. Днем столбик термометра будет держаться на отметке от 0 до 2 градусов мороза.

«Заметная гололедица также будет в эти дни. То есть нас ждет такая «легкая зима», – отметил эксперт.

Ранее Росгидромет сообщил, что среднегодовая температура в РФ в 2019 году была превышена на 2,07 градуса, осадков выпало больше на 8%.



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