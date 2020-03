CNN – «почувствовали, будто простудились» — Том Хэнкс объявил о заражении коронависрусом

12.03.2020, 13:18, Новости дня

Во время своей поездки в Австралию голливудские супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон почувствовали, словно подхватили простуду, решили на всякий случай провериться на коронавирус и оказались заражёнными. Об этом рассказал сам актёр в соцсетях. Теперь, как отмечает CNN, австралийским властям предстоит выявить всех, с кем напрямую контактировали инфицированные звёзды.



Reuters

У Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон диагностировали коронавирус, пишет CNN.

Новостью поделился сам актёр. На своей странице в Instagram Хэнкс написал, что во время поездки в Австралию он и его жена почувствовали похожие на простуду недомогания и решили на всякий случай провериться на коронавирус.





Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!

Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) 11 Мар 2020 в 6:08 PDT

Том Хэнкс: «Привет, друзья. Мы с Ритой находимся в Австралии. В какой-то момент мы почувствовали усталость, как будто простудились, ломоту в теле. Риту периодически охватывал озноб. Была небольшая температура. Мы постарались сделать всё, как нужно в нынешних условиях в мире, сдали анализы на коронавирус и обнаружили, что заражены.

Вот так. Что же теперь делать? У медработников есть свои протоколы, которым необходимо следовать в нашем случае. У нас, Хэнксов, будут ещё брать анализы, наблюдать и изолируют от других людей на сроки, определяемые правилами безопасности. Здесь остаётся лишь справляться потихоньку, день за днём, разве не так?

Мы продолжим рассказывать о том, что с нами происходит и о последних новостях.

Берегите себя!

Спасибо! Ваш Хэнкс».

Как отмечает CNN, представитель четы Хэнксов подтвердил новость о заражении, но дополнительной информации не предоставил.

Компания Warner Bros. также подтвердила, что актёр находился в Австралии, где участвовал в подготовке к съёмкам фильма об Элвисе Пресли. Теперь различные австралийские ведомства, занимающиеся вопросами здравоохранения, ищут всех, с кем непосредственно контактировали Хэнкс и Уилсон, включая сотрудников Warner Bros. и коллег актёра по предстоящей картине.

По данным ВОЗ, на сегодня в Австралии зарегистрировано в общей сложности 120 подтверждённых случаев коронавируса. Правительство премьер-министра Скотта Моррисона анонсировало план по поддержке экономики стоимостью $11,4 млрд.

В связи с новостями о заражении звёздной пары австралийский канал Nine Network привёл в действие «план реагирования в условиях кризиса», поскольку во время своего пребывания в стране Рита приходила на утреннюю передачу Today Extra. Ведущие программы и другие сотрудники канала, напрямую контактировавшие с Уилсон, будут переведены на карантин.