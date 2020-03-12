Экс-глава МИД Польши – чёрно-белая картинка — за беженцами ЕС не видит важных проблем своего союзника Турции

12.03.2020, 13:18, Новости дня

Возможно, настал тот час, чтобы Европа посмотрела на Турцию другими глазами и восприняла ситуацию на турецко-сирийской границе как сигнал о помощи со стороны Анкары, а не как враждебные действия, считает бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В своей статье для издания Rzeczpsopolita он бьёт тревогу: на международной арене Турция осталась одна, и ей надо помочь.



Reuters

В последнее время Турция оказалась под огнём европейской критики. Уже несколько дней как Анкара обвиняется в «грязной» антиевропейской игре, в центре которой находятся беженцы. Анкару обвиняют в авторитаризме, а президента Эрдогана открыто называют султаном. Всё указывает на то, что Турция возвращается к традиции Османской империи и стремится завоевать позицию гегемона в регионе. «Это чёрно-белая картинка, однако, к сожалению, ситуация в регионе намного более сложная», — пишет в своей статье для издания Rzeczpsopolita бывший министр иностранных дел Польши, а ныне евродепутат, Витольд Ващиковский.

Отношения между Европейским союзом и Турцией оставались, мягко говоря, хрупкими на протяжении долгого времени. В течение многих лет не было никакого прогресса в переговорах о вступлении Турции в ЕС. Европа находит всё больше тому препятствий, а иногда даже открыто заявляет, что Турция не может претендовать на членство в ЕС. Правдой, конечно, является и то, что Турция тоже не способствует переговорам о вступлении в ЕС. С европейской точки зрения турецкая политика иногда выглядит как два шага вперёд, один шаг назад и один шаг в сторону, подчёркивает автор.

Поводом для блокирования вступления Турции в течение многих лет были вопросы прав человека в Турции. Действительно, многие социальные и традиционные решения отличаются от европейских стандартов. Таким образом, во многих европейских странах доминирует нежелание принять европейскую мусульманскую страну, 3% территорий которой находится на европейском континенте, подчёркивает он.

Однако кроме религиозного аспекта наибольшее значение имеют реальные и сложные политические и экономические проблемы, добавляет Ващиковский.

«Вступление 80-миллионной Турции в Европейский союз изменит баланс сил в механизмах принятия решений. Ни Берлин, ни Париж не соглашаются делиться своими политическими прерогативами с Анкарой», — объясняет он.

Более того, несмотря на то что в рамках «Большой двадцатки» Турция является мощной экономикой, она с лёгкостью могла бы претендовать на европейские дотации. Поэтому с экономической точки зрения используются различные предлоги для блокирования членства Турции в ЕС.

Ващиковский считает, что, к сожалению, в течение многих лет Европейский союз, а также НАТО игнорировали интересы безопасности Турции, которая находится в очень опасном положении. Израильско-палестинский и арабский конфликты продолжаются по соседству с ней на протяжении десятилетий. Для Турции, которая доминировала в регионе в течение нескольких сотен лет, это весьма хрупкая ситуация.

В сложившихся условиях и при полном бездействии со стороны ЕС Анкара пытается сохранить баланс сил. «Конечно, мы можем рассуждать на тему последних событий на турецко-сирийской границе. Кто начал первый, и кто чего хочет достичь. Ответ очень прост. В отсутствие международной поддержки она хочет лишь защитить свои интересы. Можно рассуждать, делает ли она это разумно, в соответствии с международным правом, в соответствии с гуманитарным правом. Но есть ли у Турции альтернативные решения? Кто-нибудь приходит ей на помощь? Продолжаем ли мы сохранять Турцию на пути к Европейскому союзу?» — задаётся вопросом бывший министр иностранных дел Польши.

При этом он считает, что, конечно, действия Турции можно рассматривать как враждебные, направленные против Европы. Однако в них он больше видит сигнал о помощи, хоть и немного неловкий. «Требуются разговоры и объяснения. Турция играет с Россией? Мы осудим Анкару за это, представим ли мы альтернативу возвращению к тесному сотрудничеству с Европой?» — продолжает он.

Несколько лет назад, будучи министром иностранных дел, Ващиковский создал механизм сотрудничества между тремя крупнейшими странами восточного фланга НАТО: Польшей, Румынией и Турцией, но он уже год как не используется. «Если не мы,то кто напомнит Европе о важности Турции для европейской безопасности? В результате наших действий мы укрепили северо-восточный фланг НАТО. Мы можем помочь Турции обезопасить юго-восток. Польше это тоже будет выгодно. Как и в шахматах, возможно, придётся пожертвовать какой-то фигурой, чтобы выиграть всю партию…», — резюмирует в своей статье для издания Rzeczpsopolita бывший министр иностранных дел Польши, а ныне евродепутат Витольд Ващиковский.