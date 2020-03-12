Кейт Бекинсейл вспомнила свою темную историю с Харви Вайнштейном после вынесения ему приговора о 23-летнем тюремном сроке

12.03.2020, 13:08, Разное

Вчера в Нью-Йорке кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения, признав виновным в сексуальных преступлениях и изнасиловании. Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. Ни влияние Харви, ни команда лучших адвокатов, ни его обнаруженные проблемы со здоровьем не смогли помочь ему отделаться меньшим сроком. Адвокаты Вайнштейна назвали приговор “абсурдным”, сославшись на то, что продюсер совершил свое первое уголовное преступление. “Хотя это первое осуждение, это не первое преступление”, – заявил на это судья Берк.

Сразу после обнародования приговора драматическим эпизодом из прошлого поделилась актриса Кейт Бекинсейл, которая не предавала огласке эту историю во время суда. Она выложила пост в Instagram, сопроводив фотографией с премьеры фильма “Интуиция”, который продюсировал Вайнштейн.

Кейт Бекинсейл на премьере фильма “Интуиция”

Премьерный показ ленты состоялся 5 октября 2001 года, через несколько недель после трагического события с башнями-близнецами в Нью-Йорке. Город был охвачен паникой, и съемочная группа “Интуиции” отказалась присутствовать на премьере мелодрамы. Однако Харви настоял на появлении главных героев на красной дорожке. Кейт прибыла на премьеру в лаконичном брючном костюме, чем не на шутку разозлила продюсера. Он пригласил актрису к себе домой, где начал кричать на нее.

“Ты идиотка. Ты испортила мою премьеру. Если я провожу красную дорожку, ты должна надеть облегающее платье, ты должна трясти грудью и ягодицами. Ты не должна быть похожа на чертову лесбиянку”, – я слушала его и тряслась. Я разрыдалась из-за шока, пыталась сказать ему, что город еще в огне и премьера не была уместной. А он кричал: “Это моя гребаная премьера. Если я хочу кошечку на ковровой дорожке, я ее получаю”. Я убежала, но не могла ни к кому обратиться тогда, такие истории не считаются тяжким уголовным преступлением. Я молчала об этом годами, как и все. Слышать, что следующие 23 года он проведет в тюрьме, для меня и всех женщин, которые пострадали, – огромное облегчение. Харви Вайнштейн и Кейт Бекинсейл

Напомним, в конце февраля суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт: бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии. Харви обвиняли в сексуальных преступлениях против более 80 женщин, среди которых известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие. По их словам, Вайнштейн на протяжении многих лет совершал над ними действия насильственного характера. Экс-кинопродюсер своей вины не признал. Во время суда он заявил, что не домогался к своей бывшей ассистентке Мими Хэйли и не насиловал начинающую актрису Джессику Манн – женщины добровольно соглашались на секс с ним, надеясь на карьерные перспективы. И после этого на протяжении нескольких лет поддерживали с ним связь и вели интимную переписку.

Манн и ее юристы настаивали, что изнасилование произошло в 2013 году. Мими Хэйли утверждала, что подверглась нападению в том же году, когда Харви пригласил ее к себе домой на Манхэттене. 11 марта 2020 года судья приговорил Вайнштейна к 20 годам по обвинению в изнасиловании Джессики Ман и к трем годам за домогательства к своей бывшей ассистентке Мими Халейи. Перед тем как судья объявил приговор, Вайнштейн заявил, что “глубоко раскаивается”, но добавил, что он и другие мужчины “совершенно запутались”.