Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: “Я не знаю, что будет со мной и куда я пойду”

12.03.2020, 13:08, Разное

В феврале стало известно о том, что знаменитые актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после восьми лет брака. Супруги сделали официальное заявление в Instagram, попросив поклонников воздержаться от расспросов. Причина расставания до сих пор остается неизвестной.

Агата и ПавелАгата продолжает вести свой видеоблог на YouTube, который раньше назывался “Прилучные будни”, а теперь Муцениеце, со свойственной ей самоиронией, переименовала его в “Будни разведенки”. Там актриса впервые позволила себе рассуждения о бывшем муже и будущем разводе.

Я не собираюсь на этом хайпить, потому что это некрасиво, потому что это была моя семья, это был мой муж. Он всегда будет моим родным человеком. Это важно каждой женщине – не бояться. Если честно, для меня это прыжок в бездну. Я не знаю, что будет со мной, я не знаю, куда я пойду и как сложится в дальнейшем моя судьба, – говорит в блоге Агата.

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Публикация от Agata M (@agataagata)18 Фев 2020 в 9:59 PST

Актриса призналась, что решиться на развод ей было страшно.

Но я от всей души хочу пожелать женщинам не бояться делать то, что вы считаете нужным. Потому что это на самом деле было страшно – решиться. Потому что муж у меня был прекрасный, влиятельный, секс-символ страны. Кажется, глупо уходить от секс-символа страны, но так будет правильнее, – заявила Муцениеце.

Новое видео в блоге длится почти 30 минут. В нем Агата веселится с подругами, бегает, отмечает день рождения дочери и делает новую татуировку в виде морды лисы на безымянном пальце – раньше на нем была тату в виде обручального кольца. К слову, настоящие обручальные кольца супруги тоже сняли.

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Публикация от Agata M (@agataagata)18 Фев 2020 в 4:29 PST

Напомним, Агата и Павел познакомились 10 лет назад на съемках сериала “Закрытая школа”. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016-м – дочь Мия.

Сейчас Павел занят на съемках фильма “Девятаев” Тимура Бекмамбетова – о советском летчике, сбежавшем на самолете из немецкого плена вместе с девятью товарищами.