Сервис Mail.ru проверит безопасность ссылок в письмах

12.03.2020, 13:07, Разное

Почтовый сервис Mail.ru начнет проверять безопасность ссылок в письмах. Сотрудники компании всё активнее внедряют в работу инструменты по обеспечению безопасности нейросети и другие высокотехнологичные новинки.
Интернет-мошенники на протяжении многих лет используют почтовую рассылку в своих преступных целях. Иногда эти действия направлены лишь для осуществления рекламы, но чаще из-за таких ссылок пользователя могут ждать более серьёзные последствия, нежели обыкновенный спам. При помощи вредоносных ссылок хакеры взламывают компьютеры и мобильные устройства, получая доступ к личной информации людей. Ею они распоряжаются на своё усмотрение.

Чаще речь идёт о воровстве денежных средств, но возможны и другие варианты, например, взятие под контроль гаджета или шантаж. Чтобы не допустить этого, сервис Mail.ru постоянно разрабатывает средства борьбы, в том числе и усовершенствуя сервис проверки ссылок. Это не только развитие алгоритма, но и постоянное обновление базы вредоносных адресов. Часть из них считается лишь потенциально опасными и после ознакомления с предупреждением владелец устройства может перейти по ссылке, но некоторые недоступны ни при каких обстоятельствах. В настоящий момент почтовый ресурс ежедневно анализирует около 13 миллионов рассылок.

В качестве средства для борьбы с вредоносными письмами специалисты применяют такие передовые системы, как нейросеть Marshal. Она не только ведёт мониторинг за адресами писем и обратных ссылок, но и изучает деятельность пользователя, фиксируя его привычную манеру работы с почтой. Если активность станет подозрительной, алгоритм пример меры. Среди этих действий также применение компьютерного зрения. Эта технология даёт возможность отследить фишинговые письма, в которых мошенники использовали логотипы популярных брендов. Работает новинка не только на персональных компьютерах, но и поддерживается мобильными операционными системами Android и iOS.



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