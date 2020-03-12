Евгений Петросян отдыхает с молодой женой в Дубае

12.03.2020, 13:07, Разное

Российский юморист Евгений Петросян уехал отдыхать с молодой супругой Татьяной Брухуновой. Сейчас пара проводит время в Дубае и делает там фотоснимки, демонстрирующие их досуг.

Известный юморист Евгений Петросян в данный момент наслаждается солнцем и морем в одном из элитных отелей Дубая на острове Палм-Джумейра. Вместе с ним находится молодая жена Татьяна Брухунова, недавно показавшая собственным подписчикам гостиничный номер с большой кроватью, шикарным видом на море из окна, изысканные блюда, которые они ели в ресторане. Также подписчики увидели чистый пляж, где отдыхала пара.

Евгений Петросян обнародовал всего лишь одну фотографию с места событий. В новом кадре популярный артист предстал перед фанатами оголенным по пояс, расположившись на лежаке. Как подписал снимок сатирик, после напряженной работы отдыхать на пляже полезно и у него «расслабон».

Бывшая жена артиста Елена Степаненко не так давно впервые прокомментировала свои отношения с экс-мужем после развода. Она не согласна с мнением прессы, что якобы не пускает его к себе домой. По ее словам, Евгений Ваганович спокойно приходит в ее квартиру и забирает личные вещи, если они ему нужны. Степаненко отпустила бывшего супруга в новую жизнь.