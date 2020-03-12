Мнение: Быть в карантине должно быть выгодно

12.03.2020, 13:06, Разное

Со всеми этими карантинами есть один пикантный момент, который, я смотрю, старательно замалчивается. А ведь его значение трудно переоценить.

Речь о вопросе компенсации. Кто и как должен компенсировать гражданину его вынужденное безделье за время карантина? И должен ли? Вопрос касается и так называемого “домашнего карантина” (когда человек сидит у себя дома фактически под домашним арестом), и тем более – карантина, который человек отбывает в специальном учреждении (например, в боксах инфекционной больницы).

Первая особенность: человек, помещенный в карантин – вовсе не обязательно больной. Более того: вполне возможно, что он так и в итоге и не заболеет! И получается, что на больничный он рассчитывать не может? Ведь работодатель, даже если захочет, не сможет выплатить больничный человеку, который по факту не болел?

И это еще не все. Может ведь сложиться так, что никакого работодателя у “карантинного” нет. Это может быть предприниматель, может быть фрилансер, может быть безработный, который как раз искал работу. Кто заплатит этим людям за 14, или, как обещают сделать, все 28 дней вынужденного безделья?

Вторая особенность. Важно было бы понимать, что у человека, помещенного в карантин, НЕТ ВИНЫ. Никто ведь не виновен в том, что он может быть (а может и не быть!) зараженным? Это очевидно. И в таком случае логично было бы признать, что невиновный человек, помещающий себя в карантин, делает тем самым ОДОЛЖЕНИЕ обществу – добровольно, ради общественных интересов идет на ограничение собственной свободы. Элементарно: согласно Уголовному Кодексу, домашний арест является одной из форм НАКАЗАНИЯ за ряд преступлений. Так как же можно подвергать наказанию без вины?

А если так – разве общество – посредством государства – не должно как минимум компенсировать человеку его неудобства? Я уж не говорю о том, что вообще-то общественно полезное поведение надо бы поощрять – это в интересах самого же общества!

Но нет: об этой компенсации (хотя бы!), для меня очевидной – почему-то даже не заговаривают. Это что – стеснение такое? “Прежде думай о Родине, а потом о себе”? Взять хотя бы ту самую женщину из Питера, о которой больше всего писали еще в феврале – которую сначала засадили в Питере в карантин, потом она из него сбежала, сломав электронный замок бокса, потом ее отловили, потом судили, потом с милицией искали, чтобы снова засадить… Писали, что у нее вроде двое маленьких детей, которых просто не с кем оставить.

И кто меня убедит, что вот такая мать-одиночка должна “ради обчества” покорно сидеть в медицинском боксе две недели (и чувствуя себя абсолютно здоровой!) буквально “за еду”, к тому же зная, что в это время ее дети неизвестно где и неизвестно с кем? По-моему, это нонсенс. Естественно, все такие люди будут или сбегать, или соблюдать карантин спустя рукава – и кто вправе их за это осуждать?

Правило здесь, на мой взгляд, звучит цинично, но однозначно: если общество/государство действительно хочет, чтобы люди соблюдали карантин – оно должно за это ПЛАТИТЬ. И платить хорошо, достойно. Так, чтобы пребывание в карантине было ВЫГОДНО. Задача врачей, если уж делать все по уму – не тащить в карантин всех подряд, но производить отбор тех, кто действительно достоин помещения туда.

В противном случае всё так и останется профанацией и издевательством одновременно, в лучших отечественных традициях.