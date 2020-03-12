Мнение: “Нежелательная борьба за демократию”

12.03.2020, 12:49, Разное

На днях уже писал про то, как "Европейский фонд борьбы за демократию" набирает людей https://colonelcassad.livejournal.com/5700787.html с хорошим знанием русского языка для работы в странах Восточной Европы. Сам фонд типичные грантоеды, который занимаются подрывной деятельностью и участвует в информационной войне против РФ.

И тут чудесное."Эхо Москвы" сообщает. что за этих деятелей взялась Генпрокуратура.

Бельгийский «Европейский фонд за демократию&raquo; внесен в реестр организаций, чья деятельность нежелательна в РФ

Бельгийский «Европейский фонд за демократию» внесен в реестр организаций, чья деятельность нежелательна на территории России. Как сообщает сегодня Генпрокуратура, установлено, что это организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Всего в списке Генпрокуратуры сейчас 20 таких организаций.

https://echo.msk.ru/news/2603608-echo.html – цинк

Дойче-Велле на эту тему жалуется, что мол "какой хороший фонд:

В 2015 году ЕФД подготовил исследование на тему "Как бороться с доминированием Кремля" в русскоязычных СМИ. Его профинансировали правительства Латвии, председательствующей тогда в Евросоюзе, а также Нидерландов. В том же году ЕФД выступила организатором медиаконференции в рамках программы ЕС "Восточное партнерство", которая прошла в Риге.
ЕФД поддерживает организации гражданского общества, демократические движения, гражданских и политических активистов, а также независимые медиа-платформы и журналистов, способствующих установлению плюралистических демократических политических систем, говорится на сайте организации.

https://cutt.ly/ztsN9rG – цинк

Разумеется, деятельность EED у границ РФ продолжится (тем более, что деньги Брюсселем выделены), точно также как никуда не делась активность NED на территории Восточной Европы и бывших респубилк СССР. Но по крайней мере устраняется нелепая ситуация, когда часть инфраструктуры информационно-психологической войны финансируемой странами НАТО, легально (!) действовала на территории РФ.

В целом, хорошо, но мало.
Даешь теперь "Фонд Эберта" и "Мемориал".

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / В Мексике археологи прошли по пути майя «в загробный мир»

25.01 / Эксперты рассказали, как избавиться от спама на iPhone

29.01 / В Великобритании археологи нашли 2000-летнюю могилу воина с копьем

18.02 / Наука: Создан препарат для лечения непереносимости глютена

07.01 / В Подмосковье из-за пожара в тепличном комплексе погибли восемь человек

04.01 / В Индонезии учёные обнаружили самый большой «цветок-монстр»

07.02 / Самое дорогое лекарство в мире

23.01 / Скандалы: «Я не культурный человек»

11.01 / В архивах Бортника Жильцов обнаружил первую версию песни Высоцкого «Райские яблоки»

28.12 / Дочь Заворотнюк Анна посетила спектакль «Спящая красавица. Легенды двух королевств» с участием отчима Петра Чернышева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика