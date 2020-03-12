ОПЕК отправила РФ приглашение для участия в техкомитете 18 марта

12.03.2020, 12:59, Новости дня

Секретариат ОПЕК разослал официальные приглашения восьми странам-участницам мониторингового комитета ОПЕК+ для участия в технических консультациях 18 марта 2020 года, сообщил источник в ОПЕК.

По его словам, российская сторона также получила приглашение для участия в техкомитете, передает ТАСС.

Заседание экспертов будет проходить в режиме видеосвязи в связи рекомендациями австрийских властей ограничить массовые мероприятия на фоне вспышки коронавируса.

Источник уточнил, что повестка заседания и сопутствующие материалы еще в процессе подготовки, позже они будут направлены участникам.

Во вторник министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что 18 марта пройдет заседание техкомитета ОПЕК+. Глава Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил, что представители РФ примут участие во встрече.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля оно перестанет действовать. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.