 

В Вашингтоне введено чрезвычайное положение

12.03.2020, 12:39, Новости дня

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила чрезвычайное положение после того как число выявленных случаев коронавируса в столице США достигло 10 и власти рекомендовали перенести или отменить мероприятия с участием 1000 и более человек.

«Мы не находимся в вакууме. Наша страна переживает эту ситуацию, как и весь наш мир», – сказала Баузер на пресс-конференции.

Баузер объявила чрезвычайное положение и чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Эти декларации наделяют ее полномочиями предписывать карантин, запрашивать федеральную помощь и принимать меры для ограничения цен на жизненно важные товары.

Город арендовал здание для возможной организации карантинного центра, однако официальные лица отказались раскрыть его местонахождение.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / “Проще обеспечить охрану”. Гончарук объяснил, почему эвакуированных из Уханя разместили в Новых Санжарах

10.02 / В РФ появились новые смартфоны Samsung Galaxy S10 Lite и Note10 Lite

16.02 / В КВН показали первую в России пародию на Мишустина

15.02 / Коронавирус: Количество заболевших и умерших резко увеличилось

24.01 / В китайском Ухане за шесть дней хотят построить больницу для заразившихся коронавирусом

02.02 / В Северной Осетии неизвестные насильно посадили в машину журналиста и устроили обыск

07.02 / Замначальника Генштаба не признал вины и был арестован

04.01 / Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня

26.02 / На Украине обвинили жюри «Евровидения» в занижении оценок за скандал с Россией

25.02 / Уменьшение количества соли в рационе снижает давление эффективнее, чем вы думали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика