В Вашингтоне введено чрезвычайное положение

12.03.2020, 12:39, Новости дня

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила чрезвычайное положение после того как число выявленных случаев коронавируса в столице США достигло 10 и власти рекомендовали перенести или отменить мероприятия с участием 1000 и более человек.

«Мы не находимся в вакууме. Наша страна переживает эту ситуацию, как и весь наш мир», – сказала Баузер на пресс-конференции.

Баузер объявила чрезвычайное положение и чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Эти декларации наделяют ее полномочиями предписывать карантин, запрашивать федеральную помощь и принимать меры для ограничения цен на жизненно важные товары.

Город арендовал здание для возможной организации карантинного центра, однако официальные лица отказались раскрыть его местонахождение.