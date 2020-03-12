В Казахстане отменены все публичные мероприятия из-за пандемии коронавируса

12.03.2020, 12:39, Новости дня

Казахстан отменил все публичные мероприятия, а также закрыл школы и вузы в связи со вспышкой коронавируса, сообщили в четверг представители властей.

В этой центральноазиатской стране, граничащей с Китаем, пока не зафиксировано случаев коронавируса, но казахстанские власти считают появление болезни неминуемым.

В Кыргызстане, который граничит как с Казахстаном, так и с Китаем, правительство объявило в четверг об отмене массовых мероприятий, но не стало закрывать школы и развлекательные заведения.