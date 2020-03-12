Скандалы: «Сила Сибири» бессильна перед пандемией

12.03.2020, 12:07, Разное

Экспортный газопровод в Китай спустя три месяца после запуска остановят для профилактики оборудования

Экспортный газопровод в Китай «Сила Сибири» остановят для профилактики во второй половине марта, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «Газпром». Представитель компании уточнил, что стороны решили дважды в год проводить плановую профилактику оборудования и систем газопровода. Останавливать газопровод собираются весной и осенью. Сейчас «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) согласовывают точные даты для первой профилактики, добавил представитель российской компании.

Газопровод «Сила Сибири» протяженностью 3000 км заработал 2 декабря 2019 года. После запуска за декабрь по газопроводу поставили 328 млн кубометров газа, то есть примерно по 11 млн кубометров в сутки. По контракту в 2020-м объем поставок должен быть 5 млрд кубометров. С учетом этого, а также при уровне take-or-pay (бери или плати) в контракте 85%, в этом году поставки могут колебаться на уровне 11-14 млн кубометров в сутки, отмечает «Интерфакс».

Контракт на поставку газа в Китай был заключен в 2014 году сроком на 30 лет. Переговоры заняли больше 10 лет. Общая стоимость контракта «Газпрома» с CNPC составляет около $400 млрд, сообщал в 2014 году Миллер. Тогда стоимость газопровода оценивалась в $55 млрд. В апреле 2018 года начальник управления департамента строительства «Газпрома» Андрей Воробьев называл цифру 1,1 трлн рублей. Bloomberg писал, что контракт с CNPC стал самым большим в истории «Газпрома». Агентство называло «Силу Сибири» «символом опоры Владимира Путина» на быстрорастущие экономики стран Азии, в период когда отношения с Западом портятся.

В строительстве газопровода участвовала компания «Стройгазмонтаж», которую Аркадий Ротенберг F 41 продал структуре «Газпрома», а также «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко F 5 и другие предприятия.

Клара Минак