Скандалы: Чешский след Александра Удодова

12.03.2020, 12:37, Разное

«Собеседник» обнаружил у зятя Михаила Мишустина недвижимость в Праге и связь с банком РПЦ

Помимо элитной недвижимости в Нью-Йорке, у бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина, обнаружили недвижимость в Праге и подозрительные связи с банком РПЦ. Как выяснил «Собеседник», у Удодова, который владеет чешской недвижимостью, дата рождения совпадает с паспортными данными зятя Мишустина. Подписи в документах на американский и на чешский бизнес Удодова, через который он и приобретал свои квартиры, оказались идентичными. Живущая в Праге Наталья Якимчук, которая помогает родственнику премьера в чешских делах, на вопросы о зяте Мишустина ответить не захотела.

В заключенном Удодовым ипотечном договоре, помимо его фамилии, упоминается также имя Валентина Ласкова, у чьей фирмы Pine Investors Management Александр Удодов выкупил квартиры на Манхэттене. Все компании Ласкова зарегистрированы по одному адресу — 28 Wagner Street на Статен-Айленде, по тому же адресу прописаны и фирмы Удодова, на которые зять Мишустина оформлял свои квартиры.

В этом доме проживает некий Сергей Перотин, который представился агентом по недвижимости Удодова и Ласкова, и рассказал, что они остаются его клиентами на протяжении уже 10 лет. Подробностей он не привел, сославшись на законодательный запрет обсуждать дела своих клиентов.

Живущий в Америке Валентин Ласков оказался тезкой и ровесником основателя девелоперской компании «Пересвет-Инвест». В прошлом году компания разорилась, ее гендиректор Олег Пронин за мошенничество попал под арест, тогда как Ласков к следствию не привлекался. Александр Удодов в 2000-х годах занимал пост вице-президента «Пересвет-Инвеста», хотя сейчас информации об этом нет ни в одной официальной биографии бизнесмена.

Осенью 2016 года принадлежащий РПЦ банк «Пересвет» оказался на грани краха. В банке зависли средства не только самой церкви, но и множества госкомпаний, включая «Интер РАО» и «Русгидро», а также средства частных лиц вроде Алины Кабаевой. В итоге банк «Пересвет» и средства его вкладчиков, в отличие от «Пересвет-Инвеста», удалось спасти.

В ноябре 2018 года гендиректора «Пересвет-Инвеста» Олега Пронина арестовали по подозрению в хищении кредитных средств, которые он вывел из «Пересвета» в офшор: по некоторым данным, речь идет о более чем ста миллиардах рублей. А при тогдашнем главе Федеральной налоговой службы Михаиле Мишустине никому прежде не известный «Пересвет», с которым сотрудничал его зять, был уполномоченным ФНС банком для принятия банковских гарантий, и, по некоторым данным, при крахе банка там зависли средства и самой ФНС.

«Собеседник» предположил, что эти средства были направлены на покупку элитной недвижимости за рубежом. В самом «Пересвете» ситуацию не прокомментировали. Валентин Ласков и Александр Удодов также не отреагировали на пересланные им вопросы.