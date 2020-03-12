В Казахстане из-за коронавируса отменяют все массовые мероприятия, вузы переходят на онлайн-обучение

12.03.2020, 12:05, Новости дня

Правительство Казахстана приступает к реализации специальных превентивных мер, а все массовые мероприятия отменяются из-за пандемии коронавируса, написал в твиттере глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президент страны также подчеркнул, что “перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет”. “Главное – защита здоровья наших граждан. Вместе мы все преодолеем”, – отметил Токаев.

Позже заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов уточнил, что с 13 марта в стране вводится запрет на проведение массовых спортивных мероприятий и конференций. Тугжанов добавил, что “игры не отменяются”, просто их не будут посещать зрители.

На международные спортивные и культурные мероприятия также нельзя будет ездить. Запрет касается стран, наиболее пострадавших от инфекции: Китай, Иран, Южную Корею и Италию, а также Францию, Германию и Испанию.

Кроме того, заместитель премьер-министра сообщил, что с 16 марта высшие учебные заведения Казахстана перейдут в режим онлайн-обучения – оценивать знания студентов преподаватели будут дистанционно. Эта практика коснется и профессионально-технических училищ.

Также Тугжанов объявил о выходе школьников на досрочные каникулы – они продлятся с 16 марта по 5 апреля.

По словам вице-премьера, в Казахстане нет зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции.

В Кыргызстане из-за распространения коронавирусной инфекции вводят временное ограничение на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий, сообщает Радио Азаттык. Работникам сферы торговли, услуг и общественного питания власти рекомендуют установить очистители воздуха в помещениях и залах и обеспечить сотрудников и посетителей дезинфицирующими средствами.

Минздрав Таджикистана разрабатывает план реагирования в случае чрезвычайной ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Какие конкретно меры будут предприняты властями при чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, пока не сообщается. Сейчас в рамках профилактики коронавирусной инфекции на рынках и в других многолюдных местах власти проводят дезинфекцию.

С 4 марта в Душанбе временно закрылись на карантин молельные дома. По той же причине в дни празднования Навруза в этом году (21 марта) не будет ни массовых гуляний, ни театрализованных представлений.

Тем временем в Узбекистане, несмотря на угрозу коронавируса, 14 и 15 марта пройдет всенародный благотворительный хашар “Обод юрт” (“Благоустроенный край”). В частности, во время хашара к празднованию Навруза будут озеленены и благоустроены села и города.