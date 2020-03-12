Крестный ход против коронавируса в Липецке отменили из-за коронавируса

12.03.2020, 12:35, Новости дня

Крестный ход против коронавируса в Липецке пришлось отменить – из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал “Вести Липецк”.

Мероприятие планировали провести 15 марта. Православные горожане намеревались провести массовый автомобильный крестный ход от источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II, а после молебна отправиться на машинах по региону.

“Однако сегодня организатор мероприятия, руководитель липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников объявил, что в связи с карантином молиться за исцеление заболевших коронавирусом придется из дома”, – сообщает телеканал.

В Липецке, как и в других российских городах, запрещены массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Власти объявили режим повышенной готовности.

Накануне стало известно о восьми новых случаях COVID-19 в России, шесть человек с заболеванием выявили в Москве, еще двоих – в Подмосковье. Один из этих восьми пациентов с положительным тестом на коронавирус оказался ребенком.

С завтрашнего дня Россия ограничит авиаперелеты в Италию, Испанию, Германию и Францию – летать туда можно будет только через Шереметьево. А Украина (при одном зарегистрированном случае) закроет школы и ограничит массовые мероприятия.

 



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