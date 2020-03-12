За два дня НБУ продал на межбанке $620 млн для поддержки курса гривны, а сегодня объявил первый в 2020 году аукцион

12.03.2020, 12:35, Новости дня

В течение 10–11 марта Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $620 млн, а 12 марта решил провести аукцион по продаже $200 млн.

Как сообщает пресс-служба регулятора, заявки на участие в аукционе принимались до 10.30. Это первый аукцион по продаже валюты в 2020 году.

Один из дилеров коммерческого банка рассказал “ГОРДОН”, что на аукционе НБУ продал $79 млн. Заявок было подано на $86 млн, курс отсечения составлял 25,80 грн/$ (это курс, ниже которого регулятор не продавал валюту).

10 марта НБУ выходил на межбанковский рынок с интервенцией в размере $270 млн, 11 марта продал еще $350 млн.

“Спрос на валюту продолжает существенно преобладать над предложением, впрочем, Национальный банк второй день подряд активно сглаживал курсовые колебания”, – сообщил регулятор в Facebook 11 марта.

В НБУ считают, что колебания курса валют в Украине обусловлены психологическим фактором.

“Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения в мире коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину нейтрально. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей”, – заявил регулятор.

НБУ напомнил, что международные резервы Украины превышают $26 млрд, поэтому при необходимости регулятор готов проводить интервенции по продаже валюты.

“Национальный банк имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями”, – заверили в учреждении.

💰Попит на валюту продовжує суттєво переважати пропозицію, втім Національний банк другий день поспіль активно згладжував… Posted by Національний банк України on Kolmapäev, 11. märts 2020

Утром 10 марта, после понедельничного рекордного падения цены на нефть и обвала на мировых финансовых рынках, на открытии межбанка курс гривны к доллару снизился до 25,2725 грн/$ – до минимума с сентября 2019 года. На закрытии курс при покупке составлял 25,3750 грн/$, при продаже – 25,4100 грн/$.

11 марта торги на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,5350/25,5550 грн/$, а закрылись – 25,7200/25,7500 грн/$. В начале торгов 12 марта котировки выросли до 25,8000/25,8400 грн/$.

В целом на этой неделе гривна к доллару на межбанке потеряла около 83 коп., сообщил “ГОРДОН” участник рынка.

Национальный банк Украины установил на 12 марта официальный курс гривны на уровне 25,62 грн/$ (по сравнению с предыдущим днем национальная валюта подешевела на 31 коп.).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в конце 2019 года в Китае, может замедлить мировую экономику, считает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Предшественница Георгиевой на посту директора МВФ, нынешняя глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что Европе грозит “мощный экономический шок”, сопоставимый с финансовым кризисом 2008 года, если страны Евросоюза не примут срочные меры в ответ на распространение коронавирусной инфекции.

По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина фактически стоит на пороге финансового кризиса, но, по его мнению, к нему она более готова, чем в 2008 году.