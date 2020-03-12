Украина начинает подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая

12.03.2020, 12:35, Новости дня

Украинская власть начинает подготовку ко второй эвакуации своих граждан из Китая. Об этом 12 марта во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры начинают подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая”, – заявил Кулеба.

Он рассказал, что посольству Украины в Китае известно о 41 гражданине Украины, которые находятся в Ухане, из них 10 изъявили желание эвакуироваться.

“Если кто-то, кроме этих 10 человек, нуждается в эвакуации, прошу вас обращаться в посольство Украины в Китае, которое будет составлять окончательный список”, – заявил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавших в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах. Приезд эвакуированных сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. По фактам столкновений правоохранители расследуют восемь уголовных производств. Обсервация закончилась 5 марта, никто из эвакуированных не заболел.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.