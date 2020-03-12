Мишустин пообещал россиянам защитить их от финансовой неопределенности

12.03.2020, 12:32, Новости дня

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр поставил перед чиновниками важные задачи в условиях кризиса от падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

Спокойно и без потрясений – эти слова стали ключевыми на сегодняшнем заседании правительства России, где обсуждались волнующие россиян вопросы. Последние события – обвал рубля, резкое падение цен на нефть, эпидемия короноварису – все это не может не вызывать беспокойство населения. Вот премьер-министр Михаил Мишустин и разъяснил ситуацию.

У экономика России большой запас прочности, и ситуация под контролем даже в условиях нестабильности глобальных рынков, заверил Мишустин. При этом ресурсов у бюджета России хватит, чтобы выполнить все обязательства перед россиянами, причем на несколько лет. Министром глава правительства определил главную задачу – защитить население от финансовой неопределенности. И для этого есть возможности, если учитывать, что уровень инфляции в России в последние годы низкий, золотовалютные запасы ЦБ РФ превышают 570 млрд долларов, а в Фонде национального благосостояния ликвидных средств на 10 трлн рублей. Даже при устойчиво низких ценах на сырье средств хватит, чтобы покрыть потери от недополученных нефтяных доходов.

При этом Мишустин обратил внимание на то, что не России была инициатором выхода из ОПЕК+ , наоборот министр энергетики Александр Новак предлагал продлить соглашение о снижении добычи до марта 2021 года, но представители других стран – импортеров нефти инициировали отказ.

Помимо чисто экономической стороны, премьер Мишустин обратил внимание и на здоровье граждан. В связи с принятием мер по борьбе с коронавирусом глава правительства попросил россиян с пониманием отнестись к ним, подчеркнув, что главное – «защитить наших людей». Видео:infolife