Космонавты отказались от предстартовых традиций из-за карантина

12.03.2020, 12:30, Новости дня

Космонавтам придется отказаться от части предстартовых традиций из-за карантина по коронавирусу, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

По его словам, чтобы избежать заражения, основному экипажу, которому 9 апреля предстоит отправиться на МКС, и их дублерам запрещено покидать Звездный городок.

«Даже такие традиционные вещи, как посещение Кремлевской стены и дома Сергея Королева накануне старта, будут отменены по соображениям безопасности», – передает РИА «Новости» слова Власова.

Кроме того, в Центре отменены все экскурсии, оптимизированы контакты, отменены все зарубежные командировки сотрудников ЦПК за исключением тех, которые остро необходимы.

Возвращающиеся из командировок и отпусков сотрудники, как рекомендовано ФМБА, на 14 дней остаются в карантине. «Надеюсь, что такие меры дадут свои результаты», – сказал Власов.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что Николая Тихонова и Андрея Бабкина в экипаже «Союза МС-16» заменят Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Третьим членом экипажа был американский астронавт Кристофер Кэссиди, с НАСА вопрос об изменении экипажа не обсуждался.