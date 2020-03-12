Космонавты отказались от предстартовых традиций из-за карантина

12.03.2020, 12:30, Новости дня

Космонавтам придется отказаться от части предстартовых традиций из-за карантина по коронавирусу, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

По его словам, чтобы избежать заражения, основному экипажу, которому 9 апреля предстоит отправиться на МКС, и их дублерам запрещено покидать Звездный городок.

«Даже такие традиционные вещи, как посещение Кремлевской стены и дома Сергея Королева накануне старта, будут отменены по соображениям безопасности», – передает РИА «Новости» слова Власова.

Кроме того, в Центре отменены все экскурсии, оптимизированы контакты, отменены все зарубежные командировки сотрудников ЦПК за исключением тех, которые остро необходимы.

 Возвращающиеся из командировок и отпусков сотрудники, как рекомендовано ФМБА, на 14 дней остаются в карантине. «Надеюсь, что такие меры дадут свои результаты», – сказал Власов.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что Николая Тихонова и Андрея Бабкина в экипаже «Союза МС-16»  заменят Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Третьим членом экипажа был американский астронавт Кристофер Кэссиди, с НАСА вопрос об изменении экипажа не обсуждался. 



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