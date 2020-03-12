Ректор МГЮА: Поправки к Конституции исключат внешнее давление на Россию

12.03.2020, 12:30, Новости дня

«Требования по запрету двойного гражданства для чиновников абсолютно справедливы и исключают возможность внешнего давления на наше государство», – сказал газете ВЗГЛЯД ректор Московского государственного юридического университета имени О.К. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев. Так он оценивает поправки к Конституции в части ограничений для чиновников.

«Одна из важных поправок к Конституции связана с тем, что чиновники не должны иметь гражданства другого государства, вида на жительство в другом государстве или иной постоянной связи с зарубежными странами», – сказал Блажеев.

Ректор также напомнил о поправке, требующей отсутствия у чиновников счетов в иностранных банках. «Таким образом государственные служащие федерального и субъектового уровня, судьи, прокуроры должны осознанно принимать решение в пользу государства. Такие требования существуют и в других странах», – отметил собеседник.

Он особо подчеркнул, что дополнения Конституции обезопасят Россию от попыток внешнего влияния, запретив чиновникам и депутатам вступать в «конфликт интересов».

«Это мощный рычаг, исключающий иностранное воздействие. Ведь легко манипулировать человеком, который занимает высокий пост в России, но при этом имеет финансовые инструменты на территории другого государства. Таким образом создается важный механизм, который позволяет исключить внешнее давление на нашу страну», – заключил Блажеев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в минувшую среду Совет Федерации одобрил президентский законопроект о поправках к Конституции. Документ будет считаться одобренным только после того, как его поддержат две трети региональных парламентов. В ином случае процедура внесения поправок будет прекращена.

Общероссийское голосование, как ожидается, пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Ранее Госдума приняла законопроект о внесении поправок в Конституцию.