Сбившему пять человек в Петербурге водителю вынесли приговор

12.03.2020, 12:30, Новости дня

Сбившему на Невском проспекте пятерых пешеходов водителю Мураду Касымову вынесен приговор, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Суд назначил Касымову наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года со штрафом в 250 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Касымов признал свою вину и просил прощения у пострадавших и их родственников.

Происшествие произошло в ночь на 24 февраля 2019 года на Невском проспекте. Водитель BMW X6 Мурад Касымов не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями, после чего выехал на тротуар и совершил наезд на пятерых пешеходов. На месте ДТП погибли 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, еще три человека были госпитализированы. Сообщалось, что водитель был лишен прав на управление автомобилем и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже в крови Касымова нашли следы кокаина.