В NASA показали напоминающий тирамису снимок Марса

12.03.2020, 12:30, Разное

Специалисты из NASA сделали и показали новый снимок поверхности Марса. На изображении марсианский пейзаж напоминает итальянский многослойный десерт тирамису.

Опубликованную фотографию сотрудники NASA смогли получить благодаря орбитальной станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), на которой размещён прибор HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment). Это устройство является сверхчувствительной камерой с апертудой 0,5 метров. Это позволяет добиться разрешения снимка 30 сантиметров на пиксель, при этом само изображение камера запечатлевает с дистанции 300 километров, находясь над поверхностью Красной планеты.

Столь высокая детализация позволила рассмотреть марсианский пейзаж и оценить не только его геологическую структуру, но и красоту. Учёные из космического агентства отметили, MRO заснял северный полюс Марса, покрытый слоем льда. На снимке же создаётся впечатление, что это — тирамису бурого цвета, посыпанное какао, а сверху оно имеет ещё один неплотный слой из сахарной пудры.