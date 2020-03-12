В России раньше срока стартовали продажи смартфонов серии Samsung Galaxy S20

12.03.2020, 12:30, Разное

Новые флагманские гаджеты из серии Samsung Galaxy S20 уже доступны в России. Неожиданно для поклонников бренда продажа смартфонов началась раньше срока.
Известно, официально южнокорейская компания планировала представить на российском рынке свои новинки 13 марта, но уже сейчас их можно купить в некоторых крупных сетях. Продаются модели Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra и в фирменном магазине производителя.

Стоимость устройств стартует с отметки 70 тысяч, средний в линейке аппарат оказался на 10 тысяч дороже, а топовый “умный” телефон обойдётся покупателям из РФ в 100 тысяч рублей. При этом официальный дистрибьютор предлагает в первый день продажи смартфоны по акции. Покупатели получат в комплект беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+.

Отмечается, цена беспроводных наушников в розничной торговле составляет 11 тысяч рублей, а их дебют на отечественном рынке должен был состояться 13 марта. Тем не менее, гарнитура уже продаётся на территории РФ с 22 февраля.



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