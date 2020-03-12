RT France решили внести в пакет новостных каналов французского оператора Canal+

12.03.2020, 12:28, Новости дня

Телеканал RT France с 18 марта запустит вещание в пакете одного из крупнейших французских операторов спутникового телевидения – Canal+.

Руководитель RT France Ксения Федорова выразила уверенность, что «пользователи Canal+ по достоинству оценят разнообразие контента RT France, иной взгляд на события и оригинальные программы, которые уже получили высокую оценку нашей аудитории», передает RT.

Отмечается, что абоненты Canal+ смогут увидеть новостные выпуски RT France с известной ведущей Стефани де Мюрю, ранее работавшей на французском телеканале BFM TV, шоу «Запрещать запрещается» со звездой французского телевидения Фредериком Таддеи, программу о геополитике с бывшим главой службы экономической разведки Франции Аленом Жюйе, а также документальные фильмы телеканала.

Новость о включении RT в пакет Canal+ уже вызвала реакцию во Франции.

«Я думаю, что это создает проблему для демократии, особенно во Франции, более того, это проблема для государства и для журналистов, потому что под видом журналистики некоторые пытаются влиять как на демократические дебаты, так иногда и на выборы», – сообщил госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О.

Также включение канала в пакет Canal+ обсудили в программе на государственном радио France Inter. Ведущая задала вопрос: «Это подтверждает стратегию Canal+ стать агрегатором каналов, в частности, для RT это способ повысить свою видимость и легитимность?».

«Да, легитимность, за которой гонится RT с момента запуска на французском языке, – канал, который Эммануэль Макрон после своего избрания квалифицировал как орган пропаганды. Но кризис «желтых жилетов» позволил каналу утвердиться, число подписчиков его сайта увеличилось в два раза, количество просмотров его репортажей составило 23 млн, что сделало RT за этот период самым просматриваемым французским каналом на YouTube», – отметила Александра Аккун, журналист, специализирующийся на новостях СМИ.

Она добавила, что «с приходом в галактику Canal+ RT определннно выходит из тени, тем более что канал теперь является частью новостного блока Canal+».

Ранее стало известно, что бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе станет ведущим программы о геополитике на телеканале RT France.

Кроме того, американский актер Деннис Миллер стал ведущим RT America.