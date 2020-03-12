Мнение: Рушится уверенность в Святой Загранице

12.03.2020, 12:28, Разное

«Это все массовая истерия, – считают некоторые. – Это все кому-то выгодно, это заговор».

Почему?

На наших глазах рушится уверенность в том, что мир безопасен и стабилен, создан для нашего удовольствия, посещения музеев и морских купаний, что есть Святая Заграница, которую ничто не берет, которая спасет от тоталитаризма, болезней, безденежья. Ладно, у нас все плохо, но у них-то, в Италии все хорошо? Или в Америке? Или в Израиле? И одно за одним схлопываются окошки. Закрыто, карантин, до свидания.

И очевидно, что даже если ты полезешь в чужую страну с дурью туризма (в ветках «итальянцев» сейчас много «ой, хоть бери билет, Рим пуст, Венеция пуста, так красиво!»), то лечить в первую очередь там будут своих в реанимациях, а не тебя. Куда деваться космополиту с правами человека от этой суровой правды? Как отстоять границы прежней веры? Глядя на то, как наилиберальнейшие страны вводят режим ЧП. А кто не включил Сталина, тот помрет. Китай включил и выздоравливает.

Тогда сознание придумывает лазейку: вытаскивает из идеи Разумной Заграницы идею Заговора и Великого Управленца, который снял кадры из Уханя в Голливуде, подкупил ВОЗ, договорился со всеми правительствами, ангажировал всех медиков изображать героическую работу, нанял статистов, чтобы кашлять и притворно умирать. Чтобы что?

А чтобы устроить мировой кризис! Кому же это выгодно?

Кстати, Великий Злодей-Менеджер и Великий Заговор годится и патриоту для объяснения происходящего.

Как советские и антисоветские одинаково страстно относились к СССР, так верящие в могучую противовирусную Заграницу и коварную фейково-вирусную Заграницу сходятся в одной точке – ситуация под контролем, обрушение международных связей – это хитрый план, умершие – ложь (просто слабые, и так бы померли старички и диабетики), вирус – просто грипп, выпущенный из медиалабораторий Ротшильдов и Рокфеллеров.

И, видит Бог, лучше они останутся при своих убеждениях, чем реальность стукнет в лоб им и нам, мужественным реалистам.

Да, это ужас. Да, нужен Сталин карантина. Но мы переживем и все будет хорошо. Мир поправится.

Источник: Блог Наталии Осиповой