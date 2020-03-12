В РФ запретили высаживать детей без билетов из общественного транспорта

12.03.2020, 12:28, Новости дня

Правительство одобрило проект закона, по которому запрещено высаживать из общественного транспорта детей, не оплативших проезд, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Сегодня на правительстве рассмотрен и одобрен пакет законопроектов, связанный с регулированием отношений при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте. Самая резонансная часть этого законопроекта состоит в том, что мы запрещаем <…>, когда кто-то, например, контролеры, высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда», – сказал Дитрих, передает ТАСС.

В марте в Уссурийске вынесли приговор водителю, отказавшемуся              везти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны.



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