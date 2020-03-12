В Кремле оценили возможность переговоров Путина с ОАЭ и Саудовской Аравией

12.03.2020, 12:28, Новости дня

Президент Владимир Путин не планирует в ближайшее время переговоров с ОАЭ, Саудовской Аравией, Кувейтом и Ираком по нефти, но при необходимости их можно оперативно организовать, сообщил его пресс-секретарь.

«Пока контактов не запланировано. Вместе с тем в случае необходимости они будут осуществлены незамедлительно, тем более для этого существуют (возможности), мы имеем очень тесные конструктивные взаимоотношения с упомянутыми странами», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля, говоря о том, заметили ли в Москве ценовую войну на рынке нефти, якобы объявленную России, отметил, что Эр-Рияд опровергал сообщения о том, что ведется какая-то ценовая война, тем более против России.

«Руководство Саудовской Аравии об этом заявляло. Здесь в данном случае мы имеем дело с рядом факторов, которые привели к существенному сокращению цен на нефть и нефтепродукты. Это общая тенденция и все мы вместе в одной лодке находимся в этой ситуации», – сказал Песков.

Он также добавил, что Кремль не контактировал с президентом США Дональдом Трампом по ситуации на мировом энергорынке.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля оно перестанет действовать. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.



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