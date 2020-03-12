Политолог рассказал о деградации партийной дисциплины в КПРФ

12.03.2020, 12:18, Новости дня

«КПРФ пребывает в плачевном состоянии в плане партийной дисциплины и обмена информацией. Отсюда такие результаты их голосования в регионах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя игнорирование некоторыми региональными отделениями КПРФ указания «воздерживаться» при голосовании по поправкам в Конституцию.

«Исходя из результатов голосования на уровне заксобраний, можно сделать вывод, что центральный аппарат КПРФ просто не обсуждал эту тему с региональными отделениями партии», – сказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Этот вопрос обсуждался на уровне думской фракции и руководства партии, после чего было принято решение «воздержаться» при голосовании по поправкам. Но при этом никакой внутрипартийной дискуссии и тем более консенсуса между всеми региональными отделениями в КПРФ достигнуто не было. Отсюда такая реакция», – констатировал Кирьян.

«Потому, с одной стороны, вроде бы в КПРФ есть некая партийная дисциплина. А с другой стороны – партия славится тем, что ее региональные отделения выглядят очень разношерстными. Где-то ветераны партии не передают власть молодым. А где-то молодые активисты ведут свою независимую политику», – отметил эксперт.

«Есть ведь известный случай на выборах главы Хакасии, когда КПРФ узнала о победе своего кандидата лишь утром следующего дня. Это яркий пример деградации партийной дисциплины в сегодняшней компартии», – резюмировал Петр Кирьян.

Напомним, в четверг президентский законопроект по поправкам к Конституции начали рассматривать в региональных заксобраниях. Так, в Крыму, Кабардино-Балкарии, Томской, Волгоградской областях, Пермском крае, Забайкальском крае, Приамаурье и в Магаданской области уже поддержали изменения в Основной закон. При этом отмечается «разброс мнений» у депутатов от КПРФ, в то время как представители «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР голосуют в поддержку поправок.

Ранее Совет Федерации одобрил президентский законопроект о поправке в Конституцию. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один выступил против, еще трое воздержались.

Совфед вновь соберется 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Общероссийское голосование, как ожидается, пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим.