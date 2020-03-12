Вирусолог оценил шансы Тома Хэнкса победить коронавирус

12.03.2020, 12:18, Новости дня

Голливудский актер Том Хэнкс – знаменитость, о нем позаботятся, и он вылечится от нового коронавируса, сообщил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Американский актер Том Хэнкс в своих социальных сетях сообщил, что он и его жена заразились китайским коронавирусом. Двукратный обладатель премии «Оскар» пообещал, что будет соблюдать карантин столько, сколько потребуется, чтобы не распространить инфекцию. Тому Хэнксу и его жене на данный момент по 63 года. Согласно статистике, ранее озвученной итальянскими СМИ, пожилые мужчины – самая уязвимая группа из числа заболевших коронавирусом.

«Заболел – выздоровеет. 63 года – это молодой еще человек с моей точки зрения. У него прекрасная перспектива. Он же заболел не в чистом поле, не где-то в экспедиции в Антарктиде, к тому же он достаточно знаменит. Я думаю, что для такого актера сделают все возможное. Вылечат. Думаю, надо пожелать ему здоровья и больше ничего», – говорит Зуев.

Ранее газета Corriere della sera проанализировала возрастные группы заболевших коронавирусной инфекцией в Италии и выяснила, что более 60% случаев касается мужчин, а средний возраст заболевших 65 лет. В группе 60-69 лет при этом умирал каждый десятый. Тем не менее вирусолог не согласен, что по такому результату можно оценивать и общую обстановку в мире.

«Итальянской газете вместо того, чтобы анализировать, кто какие риски имеет, надо было бы вовремя свое правительство подтолкнуть к тем мерам, которые Россия, например, предприняла буквально в первые дни. А они сейчас начинают проводить анализ, кто, где болеет и какие последствия. Это курам на смех», – считает Зуев.

Сын Тома Хэкса в своих социальных сетях рассказал, что на данный момент его родители спокойны, проходят все необходимые медицинские процедуры, а также отметил, что у них нет сильных симптомов заболевания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала новый коронавирус пандемией. По данным на 12 марта, число заразившихся COVID-19 более 124 тыс., количество выздоровевших превышает 68 тысяч. От болезни во всем мире погибли 4623 человека.