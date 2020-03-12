Путин назначил Чеботарева руководителем секретариата зампреда Совбеза

12.03.2020, 12:18, Новости дня

Президент Владимир Путин назначил замминистра экономического развития Сергея Чеботарева руководителем секретариата заместителя председателя Совбеза России.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Чеботарева Сергея Викторовича руководителем секретариата заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», – говорится в документе.

Чеботарев с 2012 года занимал должность заместителя начальника управления в администрации президента. Он курировал отношения РФ с Арменией, Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Южной Осетией.

В 2018 году указом президента был назначен министром РФ по делам Северного Кавказа. 7 февраля 2020 года его назначили заместителем министра экономического развития России.