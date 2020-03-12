Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию

12.03.2020, 12:18, Новости дня

Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.

Терешкова указала, отвечая на вопрос о своем отношении к несогласным с ее поправкой, что не хочет говорить о людях, которые «не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать», передает РИА «Новости».

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. В том числе принята поправка Терешковой о снятии ограничений на участие в следующих президентских выборах.

Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что возможность для действующего президента вновь участвовать в выборах, согласно поправке в Конституцию, не подразумевает пожизненного президентства.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправка Терешковой решит «проблему 2024 года».