Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию
12.03.2020, 12:18, Новости дня
Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Терешкова указала, отвечая на вопрос о своем отношении к несогласным с ее поправкой, что не хочет говорить о людях, которые «не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. В том числе принята поправка Терешковой о снятии ограничений на участие в следующих президентских выборах.
Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ.
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что возможность для действующего президента вновь участвовать в выборах, согласно поправке в Конституцию, не подразумевает пожизненного президентства.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправка Терешковой решит «проблему 2024 года».
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