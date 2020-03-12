Кремль прокомментировал возможность введения ограничения на въезд из Европы

12.03.2020, 12:18, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.

«Вы знаете, что ограничения определенные уже реализуются, вынужденные и временные. Решения о введении новых ограничений принимает оперативный штаб, который действует в правительстве. Наблюдаем за их решением», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, планирует ли РФ также запрещать въезд из Европы.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

Решение Трампа о запрете на въезд в США оказался неожиданным для Европы.