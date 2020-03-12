Кремль прокомментировал возможность введения ограничения на въезд из Европы

12.03.2020, 12:18, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.

«Вы знаете, что ограничения определенные уже реализуются, вынужденные и временные. Решения о введении новых ограничений принимает оперативный штаб, который действует в правительстве. Наблюдаем за их решением», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, планирует ли РФ также запрещать въезд из Европы.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

Решение Трампа о запрете на въезд в США оказался неожиданным для Европы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Озвучен мотив подбросивших наркотики Голунову полицейских

26.01 / Ученые предположили заразность рака

25.01 / Появились подробности о госпитализации в Москве граждан Китая

10.03 / Иванку в президенты – дочь Трампа может стать первой женщиной во главе США

13.02 / Правительство одобрило поправки в бюджет 2020-2022 годы

03.02 / Школьник из Челябинска разместил в Сети объявление о продаже сестры

04.01 / Пригожин ответил критикам «голубых огоньков»

28.01 / «Снежный десант» начал работу в Томской области

30.12 / Освобожденная Чуйкова: К нам относились как к предателям родины

10.02 / Мини-футбол. Футзалисты КПРФ дважды одолели “Газпром-Югру”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика