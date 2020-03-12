ММА. Чемпионский бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменен

12.03.2020, 12:18, Новости дня

Поединок чемпиона американской лиги смешанных единоборств UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, который должен состояться 18 апреля в Лас-Вегасе, может быть отменен из-за распространения в мире пандемии коронавируса.

Глава UFC Дэйна Уайт впервые за последнее время в своем Instagram допустил вероятность отмены или переноса поединка россиянина с очередным претендентом на титул из-за эпидемии коронавируса.

Стоит сказать, что ранее Уайт категорически отрицал подобное развитие событий, однако в последнее время в США приостановлен чемпионат баскетбольной НБА, задумались о перерыве в хоккейной НХЛ.

Стоит напомнить, что поединок Нурмагомедова с Фергюсоном лига UFC путалась организовать четыре раза, но он каждый раз откладывался из-за травм участников (соперники по два раза заявляли о невозможности выйти в клетку). Нынешняя попытка организовать поединок пятая по счету, но, возможно, не последняя.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Зеленский заявил о недопустимости прямых переговоров с “ЛДНР”

31.01 / Взрыв произошел на заводе в Орловской области, есть жертвы

14.01 / Guardian – президент Хорватии признала, что коррупция в стране начинается со школьной скамьи

27.12 / Трамп заподозрил канадского премьера в мести с помощью фильма «Один дома – 2»

08.01 / В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд авиакомпаний приостановили полеты над Ираком и Ираном

07.02 / В Италии арестовали россиянина, обвиняемого в четырех убийствах

01.02 / Эвакуированных из Китая россиян поместят в карантин

04.02 / Кира Сорокина поздравляет Лолиту Милявскую на премии Золотой Хит

19.02 / В Украине почтили память Небесной сотни

17.02 / Alyosha засветила округлившийся живот

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика