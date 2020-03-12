В янтаре найден череп самого маленького динозавра мезозоя

12.03.2020, 12:18, Новости дня

В мезозойскую эру Земля повидала немало самых разных, в том числе, очень странных динозавров. Но самым миниатюрным, по всей вероятности, был птицеподобный динозавр вида Oculudentavis khaungraae, чей череп международная команда учёных обнаружила в куске бирманского янтаря.

По словам палеонтологов, это создание было не больше самой маленькой из современных птиц, колибри. Длина черепа взрослой особи составляла всего 7,1 миллиметра (14 миллиметров вместе с клювом).

Команда изучала уникальный образец с помощью синхротронного излучения. Методика позволяет получить изображения высокого разрешения, не извлекая останки из янтарной “оправы”.

Уникальный кусок янтаря был обнаружен в северной части Мьянмы.

Фото Lida Xing.

По словам учёных, форма глазниц указывает на то, что O. khaungraae вёл дневной образ жизни.

При этом по структуре его глазницы напоминают глазницы современных ящериц. Это говорит о том, что глаза у крохи-динозавра были слегка навыкате.

На верхних и нижних челюстях O. khaungraae располагалось примерно по 29-30 заострённых зубов. Предполагается, что этот вид был хищным и питался мелкими членистоногими или беспозвоночными.

Также учёные выяснили, что его кости были весьма крепкими для своих размеров.

Визуализация черепа представителя вида O. khaungraae.

Фото Lars Schmitz.

По словам палеонтологов, “минихищник” обладал неизвестной ранее комбинацией признаков. Похоже, O. khaungraae был одним из видов, которые на эволюционном древе располагались между птицами и динозаврами.

Имея в распоряжении только череп, специалисты не могут точно сказать, как O. khaungraae был связан с другими птицеподобными динозаврами или мог ли летать.

Однако самые миниатюрные из известных динозавров весили в сотни раз больше O. khaungraae, а самая маленькая ископаемая птица среди изученных по размеру была в шесть раз крупнее.

Авторы исследования считают, что новый вид позволит лучше понять эволюционные процессы, связанные с “миниатюризацией” древних существ. Изучать их непросто, поскольку чем меньше размер особи, тем меньше вероятность, что её хрупкие останки сохранятся до наших дней.

Возможно, только благодаря янтарным ловушкам мы можем узнать о существовании таких удивительных созданий как O. khaungraae, заключают палеонтологи.

О своей работе они подробно рассказали в статье, представленной в журнале Nature.

Кстати, ранее “Вести.Наука” (nauka.vesti.ru) писали о других интересных “янтарных” находках: в окаменелой смоле были найдены перья динозавров, повреждённые вшами, прекрасно сохранившийся птенец и останки птицы с аномально длинными пальцами.

Текст:

Вести.Наука