Чавкает, скулит и хрюкает: в Пензенском зоопарке проснулся медведь Балу

12.03.2020, 12:18, Новости дня

Пензенские косолапые почувствовали весну: в зоопарке проснулся гималайский медведь. Эти медведи довольно шумные животные и издают множество различных звуков, например, рычат, чавкают, скулят, хрюкают, щелкают и шипят, — рассказали в зоопарке. Таким образом, звери выражают свое настроение.

Обычно спячка длится у животных с ноября по март, отметили в пресс-службе учреждения. Однако в этом сезоне всё раньше. Любимец посетителей — гималайский медведь Балу тоже выходит из спячки. Пока он еще немного сонный, но наступлению весны радуется. Кушает с аппетитом, восполняя "то, что проспал", — отмечают сотрудники питомника.

Как рассказали ГТРК "Пенза" в зоопарке, в природе гималайские медведи делают себе берлоги в старых деревьях на высоте не менее пяти метров, а еще в пещерах. Как правило, у косолапых несколько жилищ на случай опасности.

Текст:

ГТРК "Пенза"



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