Эксперты: Объёмы интернет-трафика 10 марта достигли максимальных показателей

12.03.2020, 12:07, Разное

По информации зарубежных экспертов, 10 марта были зафиксированы самые максимальные объемы интернет-трафика в истории. Подобная активность интернет-пользователей обусловлена не только релизом новой части Call of Duty, но и эпидемией коронавируса, ставшей причиной более 4 тысяч смертей во всем мире.
Ключевая стратегия, позволяющая замедлить распространение болезни, заключается в отмене массовых мероприятий и недопущении большого скопления людей. IT-гиганты вроде Google, Twitter, Amazon и Microsoft перевели многих своих сотрудников на удаленную работу. По-видимому, такой метод будет применяться до спада эпидемии.

Подобную тактику применяют и высшие учебные заведения. Согласно данным аналитиков из Kinetik, в последние дни в азиатских и североамериканских странах количество видеоконференций в рабочее время увеличилось в 3 раза. Помимо этого, 2 дня назад состоялся релиз Call of Duty: Warzone, занимающий 18-23 Гб на дисковом носителе — это тоже одна из причин перегрузки ключевых интернет-магистралей.

Так, франкфуртский сетевой узел DE-CIX зафиксировал самый большой уровень трафика в истории — чуть более 9 Тбит/сек, и это, почти на 10%, превышает предыдущий рекордный показатель, зафиксированный в феврале. Специалисты предполагают, что данный результат будет достигнут лишь в четвертом квартале 2020 года. Немало других дата-центров также рассказали о рекордном уровне трафика. Судя по тенденции, в ближайшую неделю стоит ожидать еще более интенсивное использование интернета.



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