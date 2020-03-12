Настасья Самбурская снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM

12.03.2020, 12:07, Разное

Российская актриса Настасья Самбурская сфотографировалась для мужского журнала MAXIM. Актриса продемонстрировала подписчикам эксклюзивную откровенную фотографию.
Настасья Самбурская на своей странице в Instagram показала обложку журнала для мужчин MAXIM. На титульной странице можно увидеть актрису в необычном нижнем белье цвета серебра с шипами на бюстгальтере и цепями, украсившими ее бедра.

Знаменитая актриса занимается своим здоровьем и фигурой, поэтому не стесняется позировать перед камерами. Под публикацией Настасья Самбурская пишет, что журнал уже завтра-послезавтра будет в продаже. Также она указала, что оголилась и не стесняется откровенной фотосессии.

Подписчикам очень понравилось новое фото и фигура актрисы. Они написали ей много приятных комментариев, где расхвалили ее идеальные формы. Особенно кадр пришелся по душе мужской половине поклонников.



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