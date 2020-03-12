Ординаторов в Москве планируют снять с учебы и отправить на борьбу с COVID-19

12.03.2020, 12:06, Новости дня

В Москве ординаторы медицинских вузов могут быть привлечены для борьбы с COVID-19. Это произойдет, если ситуация с распространением инфекции будет ухудшаться, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

При необходимости планируется привлечь к работе 750 ординаторов столичных медицинских вузов «для усиления поликлинического звена, для оказания помощи на дому». Пресс-служба Департамента здравоохранения указывает, что у ординаторов есть первичная аккредитация для работы врачами-терапевтами.

Согласно информации «Медвестника», Департамент планирует использовать ординаторов второго года, которые проходят специализацию по кардиологии, педиатрии, неврологии и терапии.

Возможно, к осмотрам на дому москвичей, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, будут привлечены фтизиатры Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом, информирует Департамент.

Канал «Медач» сообщил о том, что многие ординаторы уже получили рассылку, в которой сообщается, что ординаторы направляются по срочному трудовому договору на временную работу в поликлиники ДМЗ. Согласно информации «Медача», «степень добровольности» этой работы не одинакова в разных вузах.