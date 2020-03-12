Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

12.03.2020, 11:59, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет оснований для паники из-за случаев заболевания коронавирусом.

Глава государства обсудил этот вопрос на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником, передает БелТА.

«Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований», – подчеркнул он.

Президент добавил, что не надо создавать ажиотаж и скупать лекарства или маски. «Побежали, скупили… И что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись», – сказал Лукашенко.

По его словам, сейчас медицинские маски производятся сразу на нескольких предприятиях в большом объеме. «Сотни тысяч штук в сутки. Пусть покупают, если кому-то надо», – отметил президент.

Он отметил, что с подачи Всемирной организации здравоохранения все поняли, что маски следует носить только заболевшим, чтобы снизить риск заражения окружающих.

«Но есть люди, которые перестраховались, начали эти маски и спецодежду надевать. Мы не возражаем. Только не должно быть ненужных телодвижений, не должно быть никакой паники», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер уточнил, что уровень заболеваемости вирусными инфекциями, включая грипп, в стране меньше, чем в прошлые годы.

«Дай бог, чтобы все обошлось. Расслабляться не надо. Люди должны понимать, что руки, лицо надо мыть», – добавил президент. Он также посоветовал заразившимся коронавирусом «не разносить инфекцию» и принимать все меры для реагирования.

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