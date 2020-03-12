В ООН подсчитали погибших в Донбассе мирных жителей

12.03.2020, 11:59, Новости дня

С начала конфликта в Донбассе погибли 3 тыс. 350 мирных жителей, сообщила глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

«С начала конфликта общее число гражданских, которые погибли из-за конфликта, составляет по меньшей мере 3350 человек, еще более 7 тыс. получили ранения», – сообщила глава миссии, передает РИА «Новости».

В декабре 2019 года в ООН заявили, что с начала конфликта в Донбассе погибли 3 тыс. 344 мирных жителя, еще более 7 тыс. получили ранения.