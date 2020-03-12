В Древней Олимпии началась церемония зажжения олимпийского огня

12.03.2020, 11:59, Новости дня

Церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2020 в Токио началась в Древней Олимпии с прибытия на античный стадион президентской гвардии. После нее почетное место на стадионе займет президент Греции Прокопис Павлопулос.

Мероприятие пройдет в присутствии президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса Капралоса, а также еще примерно 70 официальных лиц. Если не считать приглашенных гостей и операторов телекомпаний, церемония состоится практически на пустом стадионе, передает ТАСС.

По решению греческого НОК, она закрыта для публики в профилактических целях в целях предотвращения распространения коронавируса. В предыдущие годы на подобные церемонии приезжали по несколько тысяч зрителей.

После исполнения олимпийского гимна над стадионом будет поднят олимпийский флаг, а затем после национальных гимнов Японии и Греции – и их национальные флаги. С приветствиями выступят мэр Древней Олимпии Йоргос Георгиопулос, специальный представитель президента оргкомитета «Токио-2020» Тосиаки Эндо, президент МОК Томас Бах и глава НОК Греции Спирос Капралос.

Затем на алтаре древнегреческого храма Геры жрицы, одетые в античные туники и сандалии, зажгут от солнечных лучей с помощью параболического зеркала факел Олимпиады. Огонь должен вспыхнуть во время театрализованного обряда-представления, созданного на основе древних традиций с привнесением современных элементов. В среду во время генеральной репетиции уже был зажжен «запасной огонь», которым всегда запасаются на случай непогоды.

После зажжения огня из Древней Олимпии стартует эстафета олимпийского огня для Игр в Токио, которая пройдет 3200 км по территории Греции и завершится 19 марта на афинском стадионе «Панатинаикос», где огонь передадут организаторам Игр.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Убившая двоих детей жительница Пермского края умерла после попытки самоубийства

13.01 / «От 130 млрд и выше» – Bloomberg подсчитал экономические потери Британии от брексита

19.02 / Рошаль поздравил эвакуированных россиян с окончанием карантина по коронавирусу

27.02 / Коронавирус SARS-CoV-2. Украина пока не планирует эвакуировать своих граждан из Италии

29.01 / Times – «сделка века» Трампа оторвана от реальности и обречена на провал

06.01 / В Нью-Йорке начался суд над Харви Вайнштейном. Он пришел на заседание с ходунками

21.01 / ЕСПЧ признал Россию виновной в похищении и гибели 20 жителей Кавказа и присудил их родным 1,6 млн евро

15.01 / Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» отреагировал на слова Путина о платформе

19.02 / Литвинова рассказала о проблемах с позвоночником

06.01 / Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса под Тюменью задержан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика